Сказка о маленьком танке: юным россиянам расскажут о приключениях Т-34 и «Арматы»

Москва, 26 января. «Уралвагонзавод» выпустил «Приключения маленького танка». О выпуске книги о грозных боевых машинах с ребусами, раскрасками и лабиринтами сообщила пресс-служба корпорации.

Автором сказки стала детская писательница Светлана Лаврова. Героем книги стал мальчик Данил. Он отправляется Бронетанковый музей «Уралвагонзавода» и берет с собой игрушечный танк. Игрушка случайно остается на ночь в ангаре музея. Там маленький танк где знакомится с легендарными отечественными танками — Т-34–76, Т-34–58, Т-54, Т-72. Они рассказывают ему своей истории и былых похождениях.

Помимо книги для самых маленьких, корпорация подготовила книгу «Танки Уралвагонзавода». Ее автором стал инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков. Он знакомит читателей с историей мирового танкостроениями: от Т-34 до бронетехники на платформе «Армата».