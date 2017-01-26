Центробанк РФ считает своим приоритетом снижение инфляции
Москва, 26 января. Банк России не планирует менять таргет по инфляции, которая в 2017 году должна быть снижена до 4%. Об этом журналистам рассказала первый заместитель председателя финансового регулятора Ксения Юдаева.
«Низкая инфляция — это условие для экономического роста, причем более сбалансированного и позволяющего экономике лучше развиваться», — цитирует ее слова издание «Известия».
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что сохранение низкого уровня инфляции является приоритетной задачей.
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