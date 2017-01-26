Пособницу ИГ приговорили к шести годам тюрьмы за нападение на полицейского в ФРГ

Берлин, 26 января. В Германии 16-летняя девушка немецко-марокканского происхождения была приговорена к шести годам заключения за нападение на полицейского по указанию террористов ИГ.

Высший областной суд немецкого города Целле приговорил к шести годам лишения свободы подростка, имеющего двойное гражданство Германии и Марокко за покушение на убийство. Девушка напала на полицейского на вокзале по приказу ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — террористическая организация запрещена в России), передает Reuters. По данным прокуратуры, осужденная побывала в Стамбуле в январе прошлого года, где начала контактировать с членами ИГИЛ, которые обещали девушке помочь попасть на территорию Сирии.