Специалисты установили источник атак на сайт Росгвардии

Москва, 26 января. Специалисты Росгвардии отследили и заблокировали IP-адреса хакеров, которые совершили DDoS-атаку на сайт ведомства.

«Специалисты Росгвардии противодействуют второй волне массированной DDoS-атаки. Выявлены все уникальные IP-адреса, с которых она проводилась. В настоящее время они блокируются», — рассказал официальный представитель Росгвардии.

В настоящее время программисты проверяют работу сайта и принимают дополнительные меры по его защите от дальнейших атак, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что хакеры совершили DDoS-атаку на сайт Росгвардии, что привело к перебоям в работе ресурса.