Пациент в Сочи вышел из комы и избил фельдшера скорой помощи

Сочи, 26 января. Пациент напал на девушку-фельдшера скорой медицинской помощи и повредил реанимационное оборудование в Сочи. Как стало известно, инцидент произошел накануне в районе улицы Гагарина.

Так, находившемуся без сознания 27-летнему пациенту оказывалась медицинская помощь. После того, как мужчина пришел в сознание, он ударил фельдшера ногой по голове и разбил оборудование, после чело скрылся с места.

Как рассказали в управлении здравоохранения городской администрации, пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

Через несколько часов хулиган был задержан полицией, его личность также была установлена. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 23 января мужчина в состоянии алкогольного опьянение избил врача-травматолога в больнице в Волгоградской области.