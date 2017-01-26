Сирия сегодня: ИГИЛ бьется за Алеппо, ВКС РФ нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 26 января. Боевики ИГИЛ отбили у повстанцев земли в Алеппо, российские ВКС оказани неоценимую поддержку САА против ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо запущен первый за 4,5 года поезд. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВКС РФ наносят удары в Дейр-эз-зоре

Российские ВКС нанесли большое количество авиаударов по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Российская группировка, базирующаяся на сирийской авиабазе «Хмеймим» в Латакии, обеспечивали поддержку с воздуха Сирийской арабской армии (САА).

Как сообщает военный источник в Дейр -з-Зоре, российские ВКС нанесли более чем 50 авиаударов по террористам, ликвидировав и ранив большое количество боевиков ИГ.

ИГ отбило земли в Алеппо

По данным военных источников в Сирии, боевики, принадлежащие к террористической группе ИГИЛ, получили землю в провинции Алеппо недалеко от города Аль-Баб. В частности, террористы смогли вернуть себе контроль над селением Аль-Сафлания, отбив ее у повстанцев, получающих поддержку со стороны Турции.

Стратегический город Аль-Баб в настоящее время контролируется ИГ, с одной стороны на террористов движутся правительственные войска Сирии, а с другой наступает поддерживаемая Турцией оппозиция.

Поезд в Алеппо

В Алеппо восстанавливают железнодорожное сообщение. Первый состав за 4,5 года войны проследовал по восстановленному маршруту от станции «Джибрин» до станции «Багдад» (18 км), сообщает SANA. В церемонии запуска принял участие министр транспорта САР Али Хамуд. Он сообщил, что «восстановление железнодорожного сообщения в Алеппо — это результат подвига бойцов САА по освобождению города от террористов.

Хамуд добавил, что работы по восстановлению работы транспорта начались в Алеппо после посещения северной столицы Сирии правительственной делегации.

Сообщается, что после осмотра путей генеральное управление железнодорожного транспорта в Алеппо выявило 40 повреждений, для восстановления которых потребовалось 1730 метров рельс и 780 шпал. Кроме того, на этом участке обезвредили 330 самодельных взрывных устройств. Министр отметил, что ремонтно-восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки — не более 20 дней, и оценил труд рабочих и стремление жителей к нормализации жизни.