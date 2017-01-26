Ученые выяснили, почему молодожены теряют интерес к сексу через год

Мюнхен, 26 января. Специалисты из Германии выяснили, почему молодые супруги теряют интерес к сексу через год после совместной жизни.

Научные сотрудники из Мюнхена определили, что новоиспеченные супруги, которые поженились всего год назад, теряют сексуальный интерес друг к другу.

Как отметили немецкие специалисты, все дело в том, что на интерес к сексу влияет заключение брака между влюбленными и возможное появление детей. Главной причиной потери интереса к сексу специалисты называют тот факт, что после года совместной жизни страсть между партнерами угасает, они перестают развивать свои отношения и узнавать что-то новое о своем партнере.

И, конечно, дети, с появлением которых молодожены огромное количество времени уделяют воспитанию новорожденного, его развитию и безопасности. По словам немецких исследователей, вернуть прежнюю страсть в отношения несложно. Необходимо внести разнообразие в интимную жизнь и снова начать интересоваться своим партнером.