Пропавший вратарь ЦСКА Руслан Пелецкий найден в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января. Родственники пропавшего вратаря любительского футбольного клуба «Золотой» и клуба по пляжному футболу ЦСКА Руслана Пелецкого сообщили, что спортсмен найден.

О том, что молодой человек найден, сообщила сестра Пелецкого. Об этом она написала в социальной сети. По ее словам, спортсмен жив и невредим.

«Во многом благодаря отзывчивым людям и огромному количеству репостов была получена информация, которая помогла направить поиски в нужном направлении, и теперь я рада сообщить вам всем, что мой брат нашелся!» — цитирует ее «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Однако она оставила в секрете, где все это время был ее брат.

«Было принято решение оставить эту информацию в семье», — отметила девушка.

Ранее семья пропавшего в Петербурге вратаря ЦСКА обратилась в полицию.