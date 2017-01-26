Разработчики «Севмаш» применят 3D-моделирование для создания подлодок

Москва, 26 января. Сотрудники судостроительного завода «Севмаш» впервые создадут полную трехмерную модель подводной лодки для повышения качества выполняемых работ.

Пилотным проектом для создания трехмерной модели корпуса подлодки стала АПЛ «Хабаровск». Этот подводный корабль станет носителем роботизированных средств Военно-морского флота, предназначенных для разведки недр и дна Мирового океана, прикрытия и охраны сил ВМФ РФ. Руководство завода отметило, что созданная компьютерная модель значительно повысила качество выполняемых работ, а также снизило их продолжительность и трудоемкость.