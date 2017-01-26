Орден, Путин и суп: Захарова нашла тему для разговора с дочкой

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин в четверг наградил официального представителя министерства иностранных дел Марию Захарову Орденом Дружбы.

Церемония вручения государственных наград проходила в Кремле. По словам Захаровой, незадолго до этого у нее состоялся интересный разговор с дочерью о Путине.

«Пару месяцев назад пришла домой поздно. Очень поздно. Уставшая ждать меня дочка задала вопрос века: «А тебе Путин руку жал?». «Нет», — ответила я. «А я думала, что жал», — разочарованно ответила Марьяна Андревна», — написала представитель МИД РФ в Facebook.

«И пусть только попробует еще раз суп не доесть», — добавила она.

Напомним, что помимо Захаровой государственных наград также были удостоены российский актер Василий Ливанов и президент КВН Александр Масляков.