Сирия: при ударе со стороны ИГ погибла гражданка Азербайджана и ее дети

Дамаск, 26 января. Гражданка Азербайджана с двумя детьми погибла в Сирии при бомбежке со стороны ИГ, передает Middle East Press.

Гражданин Азербайджана Фикрет Алиев прибыл в Сирию из Баку в начале 2015 года, чтобы присоединиться к вооруженной группировке «Ат-Такфир валь Хиджра» (движение признано экстремистским в России в 2010 году). Семья — жена и двое детей азербайджанца прибыли вместе с ним.

По некоторой информации, уже через несколько месяцев с момента вступления в незаконную группировку, новобранец погиб. В Сирии остались его семилетняя дочь и трехлетний сын с матерью. Как сообщают местные СМИ, женщина и ее дети стали жертвами при атаке боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство” запрещена в России).

