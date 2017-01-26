Сирия: оппозиция уклонилась от обсуждения нового проекта конституции в Астане

Астана, 26 января. Представители сирийской оппозиции отклонили проект конституции, который предложила российская делегация на переговорах в Астане. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

В ходе переговоров был представлен проект новой конституции Сирии, который подготовила российская сторона. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что конституция подготовлена с учетом интересов властей Сирии и оппозиции.

«Мы благодарны российской стороне за те усилия, которые она приложила для написания проекта. Тем не менее, конституцию должны утверждать структуры, которые избирает народ, либо правительство, которое утверждает проект конституции, принятой в ходе референдума», — заявил представитель делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Астане Усама Абу Зейд.

При этом Абу Зейд отметил возрастающую роль России в установлении мира в Сирии, выразив надежду на то, что в будущем Москва продолжит играть позитивную роль в поддержке «реального справедливого политического процесса».