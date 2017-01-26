Украина увязнет в социальном шлаке: Солозобов об отношениях Киева и Варшавы

Отношения между поляками и украинцами уже давно характеризуются как «крайне напряженные». А тут еще и скандал с мэром польского города Перемышль, которому тайно закрыли визу, а узнал чиновник об этом только на границе. В ответ Варшава пригрозила Киеву серьезными последствиями. Какое будущее ждет польско-украинские отношения и какие планы имеет польское правительство на своего ближайшего соседа? Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил об этом с директором международных проектов Института национальной стратегии России Юрием Солозобовым.

— Трудно спорить с тем, что тайный отказ в визе мэру Перемышля — событие знаковое. Но почему именно оно стало той искрой, что, возможно, зародит пламя в двусторонних отношениях?

— Не секрет, что между Украиной и Польшей существует этническое напряжение, есть проблема Волынской резни, когда более 100 тысяч поляков были вырезаны армией УПА, украинскими националистами. А нынешняя киевская власть себя считает наследниками УПА. Получается неадекватная ситуация. Варшава объявляет себя чуть ли не единственным адвокатом и проводником Украины в Европе, а внизу украинские герои кричат «Слава УПА», оскверняют польские памятники, не признают сам факт существования Волынской резни. До последнего времени официальная Варшава делала вид, что не замечает этих проблем. Ей была важнее солидарность в обозначении общего неприятеля — России, желание помочь украинской евроинтеграции. Появлялись разные компромиссные заявления. Но жизнь берет свое.

— Вы имеете в виду, что уже все государства в Европе поняли, что Украина осталась коррумпированным государством, финансовой «черной дырой», и что вхождение в ЕС ей не светит?

— Да, ведь никто из европейских государств, кроме Польши, к ней интереса и так не проявлял. Варшаве же импонировало то, что молодое население Украины может заместить недостаток трудовой силы на низовых должностях в социалке, сельском хозяйстве, строительстве. Но важно понимать, что в ближайшее время миграционная политика Польши будет скоординирована. Они также будут привлекать украинскую молодежь, но с целью дальнейшей колонизации: дать ей в перспективе гражданство за лояльное поведение. Фоном еще недавно звучали слова польского посла на Украине, который и вовсе договорился до того, что во всем этом виновата Россия и рука Путина. Он якобы в свободное от работы время оскверняет кладбища, а русские учат ругаться матом польских фанатов.

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Польская сторона за свои деньги запустила поезд Киев — Львов — Перемышль. Его идея, как и поезда Гродно — Варшава — Краков, — ввозить дешевую рабочую силу в Польшу. Там достаточно щадящие цены, вагоны с приличным комфортом, и Перемышль является узловым пунктом для путей украинских гастарбайтеров. Но ослепление в ненависти так сильно, что мэр важнейшего с точки зрения украинско-польских связей города подвергается обструкции.

— Так что же ждет польско-украинские отношения в будущем? Варшава разорвет все дипломатические связи?

— По крайней мере, она пересмотрит свою главную позицию адвоката Украины. Сейчас заканчивается льготный период, когда Варшава больше получала от европейского бюджета, чем отдавала. С 2020 года Польше предстоит отдавать эти деньги, но население достаточно быстро стареет, а много молодежи уезжает в Германию и Великобританию. И здесь без дополнительной украинской силы не обойтись. Но программы европейской интеграции Украины нет, больших европейских инвестиций нет, и принято решение сконцентрироваться на исторически польских областях. Это Галиция, главный город там Львов, и Волынь. Эти области будут аккуратно осваиваться в формате еврорегионов.

Я встречался с представителями местных властей Западной Украины, они с удовольствием готовы реинтегрироваться с Польшей, потому что от Киева им ничего не светит, а поляки прокладывают дорогу, хорошо продвигают свои товарные сети, готовы вкладываться в регион структурно. И если бы не окрики со стороны СБУ и Киева, обвиняющие Западную Украину в сепаратизме и государственной измене, то они гарантированно уже воссоединились бы с Варшавой. Украине грозит молдавский вариант, когда треть населения уйдет на Запад, квалифицированная треть уйдет в Россия, где найдут признание их дипломы, а на месте останется социальный шлак. И самое печальное, что если оставшиеся молдаване допивают вино, приготовленное за последние 25 лет, то украинцы на местах уйдут в криминал, а их действия могут даже привести к сотрясению атомных станций. Получится такое центральноевропейское Сомали.

— Неужели уже ничто Украину не спасет?

— Выход из ситуации есть — создать такой клуб «Друзей Украины», куда вошли бы страны, с ней граничащие, для создания международной помощи. В 2014 году Назарбаев выдвигал идею о создании фонда по восстановлению Донбасса. Можно было привлечь на расчищенных местах новые предприятия, с поставкой российских энергоносителей, с немецкими инвестициями и технологиями, расширить деятельность польских фирм. Но для этого нужно говорить в Киеве хотя бы со слегка вменяемыми людьми, а не потомками Бандеры.