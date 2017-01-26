Порошенко делит небо над Донбассом ради новой большой войны

Москва, 26 января. Президент Украины Петр Порошенко мог выделить небо над Донбассом в отдельную военно-воздушную зону «Восток» перед началом новой войны в регионе, заявил политолог Эдуард Попов.

Попов убежден, что в этом году Киев начнет в Донбассе «новую большую войну». Вероятность этого события он оценивает в 90%.

«Спусковым крючком могут послужить несколько факторов, — цитирует эксперта «Свободная пресса». — Внешнеполитический, связанный с курсом президента США (Дональда) Трампа по отношению к Украине. Внутриполитический и тесно с ним связанный социально-экономический — угроза дестабилизации на Украине и подготовка нового Майдана».

Одной из предпосылок войны политолог видит выделения неба над Донбассом в отдельную военно-воздушную зону «Восток».

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