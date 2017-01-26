«Калашников» откроет фирменный магазин в Климовске

Климовск, 26 января. Сегодня концерн «Калашников» откроет свою фирменную бренд-зону в одном из оружейных магазинов Климовска.

На открытии бренд-зоны специалисты концерна «Калашников» расскажут о новинках среди продукции предприятия, на все интересующие вопросы ответят профессиональные оружейники. Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» намерен построить в подмосковном парке «Патриот» многофункциональный огневой центр. На возведение центра предприятие потратит 135 миллионов рублей, работы по строительству закончатся в феврале текущего года.