Битва швейцарцев: Федерер победил Вавринку и вышел в финал Australian Open

Мельбурн, 26 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал путевку в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), победив в пяти сетах своего соотечественника Станисласа Вавринку.

Швейцарский поединок длился чуть более трех часов и завершился со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 в пользу 35-летнего Федерера.

В финале 17-кратный обладатель титулов на турнирах Большого шлема и бывшая первая ракетка мира сыграет с победителем второго полуфинального поединка между испанцем Рафаэлем Надалем и болгарским спортсменом Григором Димитровым.

Напомним, Вавринка побеждал в Австралии в 2014 году, Федерер становился чемпионом Australia Open четыре раза.