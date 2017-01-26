Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Стала известна причина массовой драки у стриптиз-клуба в центре Москвы

Стала известна причина массовой драки у стриптиз-клуба в центре Москвы

14:57  26 Января 2017
59

Стала известна причина массовой драки у стриптиз-клуба в центре Москвы

Москва, 26 января. Участники массовой драки на Страстном бульваре в центре Москвы не поделили бутылку спиртного. Подробностями инцидента поделился источник в правоохранительных органах.

«Потасовка произошла на бытовой почве: участники конфликта были пьяны и не поделили бутылку спиртного»,  — пояснил собеседник РИА Новости.

По последней информации, в больницы после драки загремели шесть человек, причем троих из них уже отпустили домой.

Читайте также: Стали известны подробности массовой драки у стриптиз-клуба на Страстном бульваре.

Ксения Тасманова
Комментарии
Новости партнеров