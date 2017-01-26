Стала известна причина массовой драки у стриптиз-клуба в центре Москвы

Москва, 26 января. Участники массовой драки на Страстном бульваре в центре Москвы не поделили бутылку спиртного. Подробностями инцидента поделился источник в правоохранительных органах.

«Потасовка произошла на бытовой почве: участники конфликта были пьяны и не поделили бутылку спиртного», — пояснил собеседник РИА Новости.

По последней информации, в больницы после драки загремели шесть человек, причем троих из них уже отпустили домой.

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