Морозы заставили Украину увеличить отбор газа на 42%

Киев, 26 января. Украина увеличила отбор газа на 42% из-за резкого похолодания, сообщает компания «Укртрансгаз».

«Из-за резкого снижения температуры в регионах для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42% — до 78 млн кубометров в сутки», — пояснили в пресс-службе оператора.

Представители «Укртрансгаза» заверяют, что в ПХГ страны достаточно газа, и причин для беспокойства нет. На сегодняшний день объем «голубого топлива» в подземных хранилищах Украины составляет 10,3 млрд кубометров.