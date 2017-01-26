Грузинские наемники сбежали из-под Дебальцево, оголив часть позиций на границе с ЛНР

Луганск, 26 января. Группа из 38 грузинских наемников, которая действовала в составе 25-го отдельного батальона 54-й бригады ВСУ, покинула зону военного конфликта в Донбассе. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы продолжаем фиксировать случаи массового дезертирства среди украинских солдат и зарубежных наемников», — отметил он.

Согласно предварительным данным, иностранные боевики вступили в конфликт с командованием, которое не выплачивало им денежное довольствие. В результате наемники покинули позиции в районе населенного пункта Троицкое.

Ранее стало известно о том, что украинские силовики перебросили в район Сопино ПТРК «Штурм-С».

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