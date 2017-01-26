Шойгу сообщил, что Минобороны РФ расширяет систему военного образования

Москва, 26 января. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ развивает систему довузовских учебных заведений.

Это заявление Сергей Шойгу сделал на финале КВН для учащихся довузовских заведений Минобороны России. Глава военного ведомства отметил, что система призвана воспитывать подрастающее поколение в патриотическом ключе. В прошлом году, сообщил генерал армии, в Туле открыло свои двери для воспитанников суворовское военное училище. Также на финале КВН министр обороны вручил президенту Международного клуба веселых и находчивых Александру Маслякову медаль «За укрепление боевого содружества».