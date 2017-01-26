Два командира ИГ захвачены в плен армией Ирака в восточном Мосуле

Мосул, 26 января. Иракская армия, ведущая ожесточенные бои по освобождению Мосула от ИГ, захватила в плен двух командиров террористической группировки, сообщает агентство Ahlul Bayt.

Иракская армия накануне захватили в плен двух командиров ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация запрещена в России) в восточном Мосуле. Военные обнаружили значительные запасы взрывчатых веществ на позициях, покинутых боевиками ИГ при отступлении, сообщает местное новостное агентство. Имена захваченных полевых командиров террористов не разглашаются. Напомним, что операция по зачистке Мосула от боевиков ИГ началась в октябре 2016 года.





