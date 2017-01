Мера для ИГ и «Джебхат ан-Нусры»: Трамп поддержал эффективность пыток

Президент Дональд Трамп в среду заявил, что считает пытки эффективным методом ведения допроса. Его администрация уже подготовила программу радикального пересмотра методов США по борьбе с терроризмом. Она включает в себя возможность возобновления запрещенных методов допроса и повторное открытие «тайных тюрем» ЦРУ за пределами США.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «President Trump Says He Believes That Torture Works» («Президент Трамп настаивает на эффективности пыток»), опубликованной на аналитическом портале TIME. Автор статьи: Брэдли Клаппер (Bradley Klapper).

В интервью каналу ABC News Трамп заявил, что он намерен вести войну против боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) с одной единственной целью — обеспечить безопасность США. Когда его напрямую спросили о таком методе пытки, как имитация утопления, известном также как пытка водой, Трамп в ответ описал зверства экстремистской группы против христиан и других людей, исповедующих иные религии. «Мы должны бороться с огнем при помощи огня», — подытожил президент.

Трамп пояснил, что не собирается санкционировать какие-либо новые меры без предварительных консультаций с новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом и директором ЦРУ Майком Помпео. Также он рассказал, что за последние сутки общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, работают ли пытки.

«И ответ был да, однозначно», — поделился Трамп.

Он добавил, что намерен сделать «все в рамках того, что разрешено законом». Отрывок из интервью Трампа пошел в эфир после того, как в редакции издания Associated Press и других СМИ поступили копии проекта президентского указа, созданного новой администрацией.

Кроме пересмотра методов допроса и реформы структур, в проекте указа предполагается поручить Пентагону отправить недавно взятых в плен «вражеских комбатантов» на Кубу в Гуантанамо. Напомним, что президент Обама выступал за закрытие этой тюрьмы. В целом, возможные преобразования могут означать резкий возврат к методам администрации Буша в борьбе против «Аль-Каиды» и других экстремистских группировок.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, на вопросы о проекте указа заявил лишь, что это «не документ Белого дома». От дальнейших комментариев политик отказался.

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан сообщил телеканалу MSNBC, что проект указа не был составлен администрацией Трампа. «В моем понимании он был написан тем, кто раньше работал в течение переходного периода. Это не то, что планирует или над чем работает администрация Трампа», — заявляет Райан.

В проекте указано, что американские законы всегда следует соблюдать, а идея «пыток» явно отвергается. Тем не менее, возникают вопросы относительно самого определения слова «пытки», ведь в рамках проекта предполагается пересмотр жестких методов допроса, которые были запрещены бывшим президентом Бараком Обамой и Конгрессом. Уже можно с уверенностью сказать, что данный документ усилит накал страстей вокруг администрации Трампа в США и за рубежом.

После террористических актов 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш санкционировал тайную программу, в рамках которой десятки заключенных стали содержаться под стражей в тайных местах за рубежом, а методы ведения допроса включили в себя лишение сна, пощечины и удары у стены, заключение в небольшие ящики, длительную изоляцию и даже угрозы смертью. Трех задержанных пытали водой. У многих после истязательств возникли психологические проблемы.

Некоторые бывшие руководители правительства настаивают на эффективности таких методов для получения важнейших разведывательных данных, однако большинство заявляют, что подобные издевательства над пленниками подорвали моральный статус США на мировой арене, оказали отрицательное воздействие на моральное состояние сотрудников разведки и были крайне неэффективными. Такие методы ведения допроса были запрещены при администрации Обамы.

Издание AP получило проект указа от официального представителя США, который признался, что этот документ был распространен Белым домом для проведения консультаций, которые должны пройти перед подписанием президентом. Чиновник не был уполномочен разглашать информацию по этому вопросу, а потому потребовал анонимности.

Пентагон не сразу прокомментировал этот указ. Спайсер, пресс-секретарь Трампа, заявил: «Я понятия не имею, откуда он взялся». Тем не менее, сообщения о документе вызвали немедленную реакцию среди республиканцев и демократов.

«Президент может подписывать любые указы, которые ему хочется. Но закон есть закон», — сказал республиканец сенатор Джон Маккейн, который сам подвергался пыткам в пену во время войны во Вьетнаме. «Мы не собираемся возвращать пытки в Соединенные Штаты Америки».

В ходе предвыборной кампании Трамп настойчиво клялся ужесточить подход США в борьбе с «Исламским государством». Он обещал разрешить пытки водой и «кое-что гораздо хуже этого». Однако после победы на выборах Трамп пошел на попятную, подчеркнуто сославшись на заявления Маттиса о неэффективности пыток.

Помпео, директор ЦРУ при новом президенте США, на своем слушании в Сенате клялся соблюдать все законы страны, но в то же время он сообщил о своем намерении провести консультации с представителями ЦРУ и другими правительственными экспертами относительно вопроса, являются ли действующие ограничения «препятствием для сбора важной информации, для защиты страны, и необходимо ли внести изменения в устав полевой службы сухопутных войск».

В частности, в проекте указа Трампа призывается «в допустимых пределах», по действующему законодательству, восстановить указ, подписанный в 2007 году президентом Бушем, а позже отмененный президентом Обамой.

Проект Трампа идет вразрез с двумя другими указами Обамы. Один призывает к закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Другой указ приказывает ЦРУ закрыть все их исправительные учреждения, запрещает использование армией США любого метода ведения допроса, не указанного в уставе полевой службы сухопутных войск, призывает оказывать всем заключенным медицинскую помощь в соответствии с Женевскими конвенциями и предоставлять им быстрый доступ в Международный комитет Красного Креста.

Среди методов допроса, запрещенных уставом, значатся принудительное раздевание, надевание на голову мешка, избиение, сексуальные унижения, травля заключенного собаками, имитация казни, пытки с применением электрического тока, огня и воды. Любые попытки внести изменения в этот устав натолкнутся на серьезные правовые и законодательные барьеры.

Маккейн, председатель комитета Сената по вооруженным силам, является самым ярым противником пересмотра устава в Конгрессе, и многие политики соглашаются с ним в этом. «Это неправильно, и я надеюсь, он передумает», — говорит лидер демократов Нэнси Пелоси.

В проекте приказа говорится, что тюрьма в Гуантанамо «является важным инструментом в борьбе с международными террористическими группировками джихадистов, которые участвуют в вооруженном конфликте с США, их союзниками и партнерами по коалиции». На данный момент в Гуантанамо содержится около 40 заключенных.

В документе сказано, что «более 30 процентов заключенных», выпущенных на свободу, продолжили участвовать в вооруженных конфликтах, и по крайней мере десять человек занимались организацией атак «против США и союзных войск в Афганистане». В результате этих нападений погибли шесть американцев, в их числе были и гражданские — сотрудник гуманитарной организации.

По официальным подсчетам спецслужб США, 17,6% заключенных, освобожденных из Гуантанамо, повторно принимали участие в вооруженном конфликте. Еще 12.4% подозреваются в подобной деятельности, но их участие на данный момент не доказано.

В ходе избирательной кампании Трамп пообещал «заполнить тюрьму в Гуантанамо плохими парнями». Но пока неясно, кого же он имеет в виду. После отступления американских сухопутных войск от линии фронта в Ираке и Афганистане, захваты особо опасных заключенных стали происходить намного реже. Именно поэтому Обама пытался судить их в рамках американской системы правосудия.