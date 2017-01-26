Взрыв прогремел на ТЭЦ в Пензе: названа предварительная причина

Пенза, 26 января. На ТЭЦ в Пензе сегодня прогремел взрыв, что привело к обрушению металлических конструкций и крыши. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, на пензенской ТЭЦ-1 произошел взрыв газовоздушной смеси, одна из вероятных причин случившегося — разгерметизация паропровода. Смертельные травмы получил по меньшей мере один человек, однако под завалами могут быть еще погибшие. Данные о пострадавших, а также о причинах происшествия сейчас уточняются.