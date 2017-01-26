ДНР сообщила о переброске в Донбасс противотанковых «Штурмов» ВСУ

Донецк, 26 января. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила переброску в зону так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Соответствующую информацию предоставил замкомкомандующего республики Эдуард Басурин.

По его словам, местонахождение трех самоходных противотанковых установок «Штурм-С» калибром 130 миллиметров выявлено в районе населенного пункта Сопино в семи километрах от линии соприкосновения (под Волновахой).

Кроме того, для проведения провокационных обстрелов позиций республиканской армии и жилых районов ДНР под Авдеевку прибыла группа снайперов.

Ранее сообщалось, что три жилых дома было повреждено на западе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.