Автономия для курдов: проект конституции Сирии провоцирует диалог Дамаска и Анкары

Проект конституции Сирии, предложенный Россией, включает в себя пункт о создании на севере страны особой курдской автономии. При этом сама Сирийская Арабская Республика остается унитарным государством.

Легко предположить, что данный пункт не устроит многих. Турция уже давно боится появления у своих границ независимого курдского государства. Курдская автономия в составе Сирии — это, конечно, еще не независимый Курдистан. Между тем даже этот промежуточный успех в борьбе курдов за независимость может спровоцировать рост межнациональных распрей и напряжения на турецкой территории. Официальный Дамаск, конечно, также не желает, чтобы ослабление его контроля над северными регионами Сирии было закреплено официально.

Сейчас Российская Федерация, как кажется, нашла взаимопонимание с Анкарой по сирийскому вопросу. Тем более, как мы знаем, ВКС РФ уже давно действуют в тандеме с войсками правительства Башара Асада. Зачем в таком случае вносить в подготовленный нашими экспертами проект Конституции САР столь спорный и противоречивый пункт?

Антон Мардасов, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, считает, что пункт о курдской автономии в предложенном Россией проекте Конституции Сирии является своеобразным ходом на упреждение.

«Здесь стоит обратить внимание на недавние высказывания Марии Захаровой, официального представителя нашего МИД. Она достаточно верно подметила, что нынешний проект сирийской конституции имеет одну основную цель — запустить диалог по данному вопросу. Россия лишь хотела подхлестнуть переговорный процесс, никто и не рассчитывал, что черновой вариант конституции будет принят без всяких возражений. С другой стороны, мы также знаем, что на прошедшей встрече в Астане от сирийских курдов присутствовали только представители Курдского национального совета (КНС). Главное курдское движение — Демократическая партия Курдистана (ДПС) — было исключено из переговорного процесса по требованию Анкары. Между тем боевое крыло ДПС является сейчас основной боевой силой на территории сирийского Курдистана. В России это прекрасно понимают. С курдами надо считаться: без их участия в процессе политического урегулирования ситуации в Сирии мир в стране невозможен. Пункт о курдской автономии в составе унитарной Сирии, таким образом, мог быть способом Москвы показать, что она все еще открыта к диалогу с курдским движением», — отмечает эксперт для Федерального агентства новостей.

В любом случае, очевидно, что дискуссия о сирийской конституции будет долгой и сложной. Она займет как минимум год, а то и больше. Не один только пункт о курдской автономии станет камнем преткновения. Например, много споров может вызвать также и положение об отмене шариата в качестве источника права страны. Антон Мардасов считает, что составление окончательного текста Конституции Сирии — задача, выходящая за рамки казахстанского формата переговоров. Скорее всего, ее удастся разрешить только тогда, когда переходное временное правительство Сирии уже будет сформировано и приступит к работе.