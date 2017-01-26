Курды могут получить автономию в Сирии благодаря инициативам России

Астана, 26 января. Представители России на переговорах в Астане выступили с инициативой по созданию автономию курдов в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

В ходе переговоров российская делегация передала представителям оппозиции проект новой конституции Сирии, в тексте которой предлагается создать курдскую автономию.

«Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию», — говорится в проекте основного закона.

Российская инициатива может послужить поводом для легитимизации Федерации Северной Сирии, которую ранее провозгласили курдские боевые формирования. Курды смогут расширить свою самостоятельность от официального Дамаска, однако не смогут заявить о своем суверенитете.