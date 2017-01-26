Таксист-чистюля в Москве вышвырнул из машины мать с двухлетним ребенком

Москва, 26 января. В Москве таксист вышвырнул из салона автомобиля мать с двухлетним ребенком, после чего мальчика увезли в больницу. По данным полиции, таксиста возмутило то, что ребенок испачкал чистое сидение обувью.

25 января полицейские получили телефонограмму из столичной больницы, куда поступил с травмами ребенок 2014 года рождения. Мать пострадавшего рассказала правоохранителям, что ее сын угодил в медучреждение после встречи с неадекватным таксистом.

По ее словам, на улице Воронцово поле тот вышвырнул пассажиров из машины прямо на асфальт, из-за чего женщина и ее сын больно ударились. Сейчас полиция выясняет, соответствуют ли ее слова действительности, передает «РГ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.