Украинские саночники с тушами мяса попались на границе с Россией



Киев, 26 января. Украинские пограничники поймали двух контрабандистов, попытавших незаконно перевезти в Россию туши мяса на санках. Одного мужчину задержали в Сумской области, второй саночник с мясом попался в Луганской области.

Как сообщили представители Государственной пограничной службы Украины,в Луганской области нарушителя задержал пограничный наряд отдела «Красная Таловка». Мужчина тащил на санках тушу мяса в нескольких метрах от госграницы. Второго контрабандиста с санями с тушей мяса в поймали военнослужащие отдела «Краснополье» в пяти метрах от границы в Сумской области.

В отношении задержанных составили административные протоколы. Мясо конфисковали и передали Государственную фискальную службу Украины.