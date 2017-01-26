Через Гибралтар и Армению: сборная Бушманова узнала конкурентов за путевку на ЧЕ

Москва, 26 января. Молодежная сборная России по футболу узнала своих соперников по отборочному турниру европейского первенства, которое в 2019 году пройдет в Италии и станет отбором на японские Олимпийские игры-2020.

Напомним, жеребьевка прошла в четверг, 26 января, в швейцарском Ньоне.

Итак, молодежная команда Евгения Бушманова попала в седьмую группу, ее соперниками станут команды Австрии, Сербии, Македонии, Армении и Гибралтара.

Все участники отборочной кампании были разделены на девять групп. Лидеры каждой группы напрямую попадут в финальную часть ЧЕ-2019. Четырех лучших обладателей вторых строчек разделят на две пары, где пройдут стыковые встречи. Победители двухматчевых поединков получат путевку в финальную часть турнира.