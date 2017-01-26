Луганск выплатил компенсации гражданам ЛНР, пережившим украинский плен

Луганск, 26 января. Власти Луганской народной республики выплатили компенсации местным жителям, которые были освобождены из украинского плена. Эти деньги предназначены для интеграции переживших ужасы плена людей обратно в общество.

«Всего на учете в управлении состоит 51 человек данной категории. Выплаты уже осуществлены на сумму 185 тысяч рублей», — рассказала Луганскому информационному центру начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения ЛНР Галина Науменко.

Как сообщает портал Ura.Ru, украинский депутат Надежда Савченко ранее выступила с предложением отказаться от Крыма в обмен на Донбасс. Однако ее коллеги не поддержали данную инициативу.