«Газпром» рассказал о рисках поставок газа в страны Европы из-за Польши

Москва, 26 января. Поставки российского газа в европейские страны находятся под угрозой. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления транснациональной корпорации «Газпром» Александр Медведев.

Как передает издание «АиФ», Польша отказывается продлевать транзитную сделку. Это создает ряд рисков для поставок голубого топлива в некоторые страны Европы.

Напомним, в 2016 году «Газпром» получил расширенный доступ к газопроводу OPAL. Однако Варшава решила оспорить данное решение Еврокомиссии.

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