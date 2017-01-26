Донбасс ежемесячно будет получать гумпомощь от МЧС РФ

Москва, 26 января. МЧС РФ отправит в Донбасс шесть конвоев с гуманитарной помощью в течение полугода, заявил глава российского ведомства Владимир Пучков.

Пучков обратил внимание, что ближайший гумконвой МЧС РФ в Донбасс прибудет до конца месяца.

«Мы планируем, что ежемесячно будет, как правило, ходить по одному конвою, — констатировал глава МЧС РФ. — На ближайшие шесть месяцев все планы и программы составлены».

На данный момент МЧС РФ согласовывает гумпомощь с Красным крестом и украинскими коллегами. После этого в ЛНР и ДНР пойдут поставки продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

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