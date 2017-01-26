Кустурица в мае посетит Донбасс

Донецк, 26 января. Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица в мае планирует посетить Донбасс. Об этом в четверг заявил известный российский писатель Захар Прилепин после беседы с кинематографистом.

«Когда мы с ним разговаривали, Эмир пообещал мне приехать в Донбасс в мае 2017 года. Цели визита я пока сказать не могу», — отметил он.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, впервые о возможном визите Кустурицы в Донбасс стало известно в ноябре прошлого года. Вероятнее всего, легендарный режиссер посетит ДНР. Напомним, что Кустурица является одним из самых известных европейских независимых режиссеров. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд», «Завет» и «Жизнь как чудо».