ВКС РФ получат партию новейших боевых вертолетов до конца года

Москва, 26 января. До конца текущего года летные подразделения Западного военного округа получат партию вертолетов Ка-52, Ми-28Н и Ка-27.

Авиационная техника, предназначенная для частей в Псковской, Ленинградской и Калининградской области, должна повысить уровень боевого взаимодействия войск для решения огневых, разведывательных, транспортных и специальных задач. Машины оборудованы новыми радиоэлектронными комплексами, которые позволяют совершать боевые вылеты в любое время суток в сложных помеховых условиях. Также войска ЗВО получат вертолеты Ми-8МТПР-1, которые предназначены для проведения разведки и подавления радиоэлектронных комплексов противника. Весь летный и технический состав ЗВО прошел соответствующее переобучение в центрах подготовки.