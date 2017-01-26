Путин рассказал о надежном и ритмичном движении России вперед

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит надежно и ритмично двигаться вперед, чему поспособствуют достижения ее жителей.

Глава РФ, вручивший сегодня госнаграды в Кремле, отметил, что их обладатели конкретной работой или совокупностью достижений делают свою отрасль лучше и надежнее.

«Все это вместе поднимает чуть-чуть выше и нашу страну…И вот так постепенно, постепенно, но ритмично и надежно мы будем двигаться дальше», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер поблагодарил участников торжественной церемонии и пожелал им новых достижений на благо России.

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