Курды получат поддержку США после освобождения Мосула от ИГ — эксперт

Вашингтон, 26 января. Новая администрация США, анализируя ситуацию по Ираку, может прийти к выводу, что следующей целью после освобождения Мосула станет сильный Курдистан.

Отставной бригадный генерал американской армии, ныне действующий советник Лондонского центра политических исследований Эрни Одино полагает, что стремящиеся к самоутверждению в Мосуле США, могут сделать своей новой целью сильный Курдистан. По словам эксперта, когда новая администрация «начнет на свежую голову анализировать стратегию США по Ираку», она примет во внимание национальные интересы на Ближнем Востоке.

Альтернативой сильному Курдистану может стать малоэффективный в настоящий момент Багдад, либо Тегеран, который пытается активно заполнить ваккум в Ираке. Ни тот, ни другой вариант для США неприемлем, резюмирует бывший американский военачальник.