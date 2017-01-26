Актер Ливанов просит Путина не бросать Россию

Москва, 26 января. Член Союза кинематографистов России, актер Василий Ливанов на церемонии вручения государственных наград в Кремле дал рекомендацию российскому лидеру Владимиру Путину «даже не думать» о том, чтобы оставить пост президента.

Артист напомнил, как во время визита в Челябинск глава российского государства высказал мысль о том, что он возможно не будет далее продолжать президентскую деятельность. Ливанов обратился к Путину, заявив, что если когда-нибудь российский лидер поднимет глаза к небу, то услышит голос: «Даже и не думай!».

«И это будет голос нашей с вами великой родины — России», — отметил Ливанов, сообщает RT на русском.

Отметим, что сегодня во время церемонии вручения госнаград Ливанов получил из рук главы государства орден Почета.

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