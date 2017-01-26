Шестиклассники в Подмосковье жестоко избили одноклассника ради лайков

Москва, 26 января. Шестиклассники в Подмосковье жестоко избили одноклассника и сняли издевательства на видео, которое потом слили в соцсети. Сейчас все обстоятельства ЧП устанавливают следователи.

Инцидент произошел в городе Жуковский. Трое учеников избивали одноклассника, еще один ученик снимал происходящее на камеру своего мобильника. При этом в процессе съемки он успел сообщить, что будет пиарить ролик в Сети днем и ночью, и оно станет популярным. За процессом наблюдали десятки свидетелей. После одного из сильных ударов ногой по лицу несчастный ребенок потерял сознание, сообщает телеканал 360.

Большинство зевак насмехались над жертвой школьников, но нашлись и те, кто отнес его в школу, где сотрудники тут же вызвали скорую, полицию и родителей ученика. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, вывих ноги и многочисленные ушибы всего тела.

Отметим, что ролик, как и обещал один из участников драки, все-таки появился в соцсети «Вконтакте», но после того, как школьников допросили полицейские, его быстро удалили.

