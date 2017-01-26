Число жертв авиакатастрофы под Бишкеком увеличилось до 43 человек

Москва, 26 января. Количество погибших после крушения турецкого Boeing-747–400 под Бишкеком возросло до 43 человек, сообщили представители Межгосударственного авиационного комитета.

В МАК сообщили об увеличении числа жертв авиакатастрофы под Бишкеком. По данным комитета, 43 человека погибли при крушении Boeing-747–400.

Глава комиссии МАК, расследующей крушение, Леонид Каширский заметил, что на борту воздушного судна не было взрывчатых веществ и других опасных грузов. Кроме того, самолет был технически исправен.

Ранее работавшие на месте крушения самолета Turkish Airline специалисты МАК объявили о завершении своего расследования обстоятельств падения самолета.