Ракетные войска получат более 200 транспортов до 2020 года

Москва, 26 января. Ракетные войска стратегического назначения в текущем году получат партию из 30 колесных дорожных машин, к 2020 году количество поставленной техники возрастет до 200.

Новейшая колесная дорожная машина (КДМ) сможет заменить сразу пять образцов специальной техники, используемой Ракетными войсками. Она предназначена для подготовки и поддержания в должном состоянии маршрутов боевого патрулирования и огневых позиций ракетных установок. КДМ способна выполнять функции гусеничных и колесных путепрокладчиков, бульдозера и универсальной дорожной машины. При необходимости КДМ можно дооборудовать, после чего функционал расшириться корчевкой пней, разбором завалов и преодолением металлических и железобетонных преград.