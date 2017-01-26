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Общество
Певица Зара хочет выступить на базе «Хмеймим» для поднятия духа военных РФ

Певица Зара хочет выступить на базе «Хмеймим» для поднятия духа военных РФ

14:06  26 Января 2017
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Певица Зара хочет выступить на базе «Хмеймим» для поднятия духа военных РФ

Дамаск, 26 января. Российская певица и актриса Зара заявила, что хочет выступить на российской авиабазе «Хмеймим» в Латакии.

На вручении государственных наград президентом Российской Федерации Владимиром Путиным певица вспомнила коллектив артистов, который погиб 25 декабря в авиакатастрофе Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию.

По словам 33-летней певицы, если разрешит министерство обороны России, то она вместе со своим коллективом готова вылететь на базу «Хмеймим» с целью поддержать дух российских военнослужащих.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение близ Сочи 25 декабря. На борту лайнера были военные, музыканты, журналисты, а также Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Дана Балан
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