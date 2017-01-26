Скелет с каменным языком шокировал археологов в Англии

Лондон, 26 января. Древний скелет с камнем вместо отрубленного языка обнаружили археологи в Великобритании.

Захоронение располагается на территории графства Нортгемптоншир в центральной части Англии. Могилу, в которой нашли странный скелет с каменным языком, ученые датировали III-IV веками н.э, пишет The Guardian.

Человек был похоронен лицом вниз, а на месте языка у него находился плоский камень. Эксперты предположили, что он мог страдать психическим расстройством и повредить язык во время припадка. Однако часть археологов убеждена, что языка его лишили за преступление. Такую кару практиковали германцы за выдвижение лживых обвинений против соплеменников.

По словам одного из участников раскопок Саймона Мейса, характер захоронения указывает на то, что люди опасались покойного. «Видимо, его поступки при жизни пугали общество. Возможно, его похоронили лицом вниз, чтобы помешать восстать из мертвых», — добавил он.

Кроме того, исследователи считают, что язык могли отрезать и после смерти.

