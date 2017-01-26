Мать пермского Люцифера одобрила запрет «нелепых» имен в России

Пермь, 26 января. Мать мальчика по имени Люцифер Наталья Меньшикова не возражает против принятия законопроекта о запрете «нелепых» имен, инициатором которого является сенатор Валентина Петренко.

Петренко предложила запрещать называть новорожденных россиян именами, которые содержат мат, числительные, буквенные обозначения, символы и аббревиатуры. Меньшикова напомнила, что запрет коснется только непроизносимых или советских имен, как БОЧ или Даздраперма.

При этом мать Люцифера признала, что не обрадовалась бы, если бы законопроект коснулся ее сына. «Я не знаю, кого может оскорблять имя моего сына. Мой ребенок — Люцифер, а меня, может быть, оскорбляют какие-то христианские имена… Тогда нужно все имена запретить», — цитирует ее ИА «Политика сегодня».

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