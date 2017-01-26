Луганск подтвердил бесперебойные поставки воды в ЛНР с Украины

Луганск, 26 января. Украина поставляет в Луганскую народную республику воду в оговоренных объемах. Об этом в четверг заявил директор государственного унитарного предприятия «Лугансквода» Александр Авершин.

«На сегодняшний день подача воды с территории Украины осуществляется в тех объемах, которые соответствуют нашей заявке. Сбоев в поставке воды нет», — отметил он.

По словам Авершина, украинская сторона благодаря усилиям контактной группы в Минске 7 января возобновила подачу воды в ЛНР. Вода поставляется по Петровскому водоводу и по водоводу ЗФС, сообщает Луганский информационный центр.