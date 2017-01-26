Володин напомнил о верховенстве законов РФ над религиозными особенностями

Москва, 26 января. Российские законы должны учитывать религиозные и национальные особенности, которые не должны ставится выше законодательства. Соответствующее мнение выразил в четверг спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

Так, на открытии V рождественских парламентских встреч в Госдуме Володин заявил, что нельзя допускать таких ситуаций, когда выше законов государства становятся религиозные и национальные особенности. Сохранение ценностной основы развития, которое проявляется в восприятии России как нашей общей Родины и в едином общегражданском патриотизме, является одной из главных задач развития РФ, добавил Володин.

Напомним, ранее Володин назвал опасным и недопустимым отрицание моральных принципов и семейных ценностей.