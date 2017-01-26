Ученые обнаружили связь между депрессией и раком
Москва, 26 января. Ученые из Великобритании выяснили, что плохое настроение и депрессия являются причиной возникновения раковых опухолей. Об этом сообщает научное интернет издание «Индикатор».
Британские ученые провели глубокое исследование, в котором приняли более 160 тысяч человек. Работа продолжалась в течение 14 лет, при этом более четырех тысяч участников эксперимента скончались от рака.
В конечном итоге ученые пришли к выводу, что подавленное состояние и депрессия на 32% повышают риск умереть от онкологических заболеваний. Таким образом, ученые доказали, что психологические и психические проблемы являются причиной возникновения болезней.
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