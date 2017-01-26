Бельгийский парламентарий об антироссийских санкциях: Европа останется за бортом

Брюссель, 26 января. Решение поддержать антироссийские санкции является исторической ошибкой Евросоюза. Так считает депутат парламента Бельгии Альдо Каркасси, разработавший проект резолюции, которая была направлена на снятие ограничений с РФ.

«Сейчас Россия и Соединенные Штаты начнут сближение, а Европа останется за бортом», — объяснил политик в интервью RT на русском.

Напомним, ранее стало известно о том, что парламент Бельгии отклонил проект документа, который призывал инициировать отмену антироссийских санкций.

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