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Политика
Бельгийский парламентарий об антироссийских санкциях: Европа останется за бортом

Бельгийский парламентарий об антироссийских санкциях: Европа останется за бортом

14:17  26 Января 2017
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Бельгийский парламентарий об антироссийских санкциях: Европа останется за бортом

Брюссель, 26 января. Решение поддержать антироссийские санкции является исторической ошибкой Евросоюза. Так считает депутат парламента Бельгии Альдо Каркасси, разработавший проект резолюции, которая была направлена на снятие ограничений с РФ.

«Сейчас Россия и Соединенные Штаты начнут сближение, а Европа останется за бортом», — объяснил политик в интервью RT на русском

Напомним, ранее стало известно о том, что парламент Бельгии отклонил проект документа, который призывал инициировать отмену антироссийских санкций.

Читайте по теме: Франция Фийона возглавит поход против санкций и пророссийское крыло в ЕС — Пушков

Алексей Громов
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