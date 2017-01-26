Ливанов и Масляков стали орденоносцами: Путин вручил госнаграды 30 россиянам

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды ведущим ученым, артистам и представителей средств массовой информации. Всего госнаград были удостоены 30 россиян.

Среди лауреатов, в частности, оказался известный российский актер Василий Ливанов, который известен российскому зрителю по советскому многосерийному фильму про Шерлока Холмса. Глава государства лично вручил артисту Орден Почета. Кроме того, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков.

Летчик-испытатель первого класса компании «Сухой» Валерий Поташов получил звание Героя России, а официальный представитель министерства иностранных дел России Марии Захаровой — Орден Дружбы, сообщает пресс-служба Кремля.