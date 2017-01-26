Новости Новороссии: ненависть ВСУ к ДНР и ЛНР, Доктор Лиза — ангел Донбасса, книга о Мотороле

Новости Новороссии, 26 января. ВСУ разносят снарядами Донецк и срывают мирные договоренности, скульптура Доктора Лизы из осколков снарядов, книга о «рыжем сепаре» Мотороле.

ВСУ стреляют без отдыха, Киев срывает договоренности

Донецкая народная республика вновь под огнем Вооруженных сил Украины. Так, в ночь на четверг на западе Донецка в результате обстрела пострадало не менее восьми домов, часть города осталась без газа и электричества.

Под ночным обстрелом вновь оказался многострадальный Петровский район Донецка. Об этом рассказал глава районной администрации Максим Жуковский.

По словам главы администрации, помимо домов в результате действий украинской армии был поврежден газопровод на улице Чехова, также часть района осталась без электроснабжения. Информации о жертвах и пострадавших среди мирных жителей пока нет.

Всего украинские силовики вечером и ночью выпустили по территории ДНР более 150 снарядов и мин.

Под обстрелом ВСУ оказалась и Луганская народная республика. Так, накануне полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что Киев вновь сорвал предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и военной техники на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. «Мы, как и всегда, были готовы разводить силы и средства. К сожалению, это снова не состоялось», — отметил Дейнего.

При этом украинских силовиков нимало не смутило присутствие первого заместителя главы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга — ВСУ как раньше палили из всех орудий по территории ЛНР, так и при нем продолжили в том же духе.

Осколок снаряда и Доктор Лиза

Из осколков снарядов, выпущенных украинскими военными по территории ДНР, донецкий кузнец Виктор Михалев выковал фигуру ангела в память о Елизавете Глинке (Докторе Лизе), которая неоднократно привозила в Донбасс гуманитарную помощь и спасала детей, пострадавших от военных действий.

«Я воссоздал образ Доктора Лизы таким, как вижу ее я. Она была ангелом», — рассказал автор скульптуры. Произведение будет передано в Донецкий филиал фонда «Справедливая помощь», основанного Елизаветой Глинкой.

Напомним, Доктор Лиза погибла при крушении самолета ТУ-154 Минобороны России, который разбился 25 декабря в районе Сочи по пути в Сирию. В результате катастрофы погибли 92 человека — все, кто был на борту.

Книга о Мотороле

Журналист Семен Пегов представил читателям и общественности Донецкой народной республики свою книгу о Герое ДНР Арсене Павлове (позывной «Моторола»). Презентация книги, которая называется «Я и рыжий сепар», прошла в Донецке.

В книгу вошли не только рассказы о встречах автора с Моторолой, но и его воспоминания о боях в Славянске и Донецком аэропорту, где Пегов находился в качестве военного корреспондента.

Книгу представил читателям советник главы ДНР Александра Захарченко, известный российский писатель Захар Прилепин.

«Я с огромным удовольствием наблюдал за тем, как Семен Пегов работает как военкор, не побоюсь этого слова легендарный военкор. Круто эта книжка написана», — отметил Прилепин. Тираж книги 3000 экземпляров, она уже начала продаваться в ДНР, также произведение о Мотороле доступно в Интернете.

Арсен Павлов (Моторола) погиб 16 октября 2016 года в подъезде своего дома в центре Донецка, подорвавшись в лифте на заложенном там взрывном устройстве. По версии правоохранительных органов ДНР, Моторола стал жертвой теракта, совершенного украинскими диверсантами.