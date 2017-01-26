Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Шойгу предложил заказать в Златоусте «золотые» пулеметы Максима

Шойгу предложил заказать в Златоусте «золотые» пулеметы Максима

13:57  26 Января 2017
67

Шойгу предложил заказать в Златоусте «золотые» пулеметы Максима

Златоуст, 26 января. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу после посещения Златоустовской оружейной фабрики предложил заказать на уральском предприятии партию уникальных наградных автоматов и пулеметов.

Более всего министра заинтересовал пулемет Максима, украшенный узорами, сообщили в руководстве предприятия. Сейчас стало известно, что оружие с златоустовской гравировкой на стали будет небоевым. Наградные автоматы и пулеметы, украшенные в технике травления, золочения, чернения и серебрения, ориентировочно будут предназначаться для награды за особые заслуги крупным воинским соединениям. В данный момент военные решают, что будет изображено на оружии.

#сергей шойгу
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров