Шойгу предложил заказать в Златоусте «золотые» пулеметы Максима

Златоуст, 26 января. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу после посещения Златоустовской оружейной фабрики предложил заказать на уральском предприятии партию уникальных наградных автоматов и пулеметов.

Более всего министра заинтересовал пулемет Максима, украшенный узорами, сообщили в руководстве предприятия. Сейчас стало известно, что оружие с златоустовской гравировкой на стали будет небоевым. Наградные автоматы и пулеметы, украшенные в технике травления, золочения, чернения и серебрения, ориентировочно будут предназначаться для награды за особые заслуги крупным воинским соединениям. В данный момент военные решают, что будет изображено на оружии.